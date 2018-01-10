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Makedonya’da "Hoca Ahmet Yesevi" etkinliği

- Cumhurbaşkanlığı himayeleri ile Başbakanlık Tanıtma Fonu'nun katkılarıyla Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye’den Alevi dedeleri, siyasetçiler, bilim adamları, halk ozanları, şairler, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı

Makedonya’da

ÜSKÜP (AA) – Makedonya’nın orta kesimlerinde bulunan Pirlepe kentine bağlı Kanatlar köyünde bulunan “Dikmen Baba” dergahında Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayeleri ile Başbakanlık Tanıtma Fonu'nun katkılarıyla Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye’den Alevi dedeleri, siyasetçiler, bilim adamları, halk ozanları, şairler, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında Kanatlar köyünde bulunan “Dikmen Baba” dergahında kurbanlar kesildi, dualar edildi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Hoca Ahmet Yesevi dergahında yetişen ve Balkanlar'a gelip buradaki insanlara kardeşliği, dostluğu, medeniyeti, birlik ve beraberliği, insan sevgisini en ücra yerlere kadar götürmek gayesi güdenlerin hatıralarını canlandırmak istediklerini söyledi.

Dikmen Baba, Baba Harabati, Otman Baba, Demir Baba, Sarı Saltuk ve pek çok gönül erenlerinin Balkanlar'da yüz yıllar önce mücadele verdiklerini dile getiren Özdemir, “Bugün Makedonya’daki soydaşlarımızın da aynı kültürü ve duygu düşüncelerini görünce çok duygulandık. Türkiye’nin güçlü bir devlet olması için dua ettiklerini gördük. Bize söylenen 'Türkiye her zaman büyük bir devlet olsun, daha da büyüsün ki Orta Asya ve Balkanlar'a, bize sahip çıksın' cümlelerini duyunca çok duygulandık.” ifadelerini kullandı.

Son 15 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile Balkanlar ve Orta Asya'da yaşayan Türk soydaşlara verilen desteğin göz önünde bulunduğunu söyleyen Özdemir, “Sayın Cumhurbaşkanımıza Balkanlar'da yaşayan kardeşlerimiz ve soydaşlarımız her zaman duacı, bizler de gönül elçisi olarak buralara gelerek bu sıcak samimiyeti bu sıcak duyguları burada yaşmaktan çok mutlu olduk." dedi.

Burada bir Bektaşi babasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ettiği dualara şahit olduklarını vurgulayan Özdemir, "Türkiye’nin buradaki soydaşlarımıza TİKA, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kültür Bakanlığı aracılığıyla verdiği destekleri görüp yaşamaktayız." diye konuştu.

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Hoca Ahmet YeseviMakedonyaÖzdemir ÖzdemirRecep Tayyip ErdoğanTürkmen Alevi Bektaşi Vakfı
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