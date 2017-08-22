Makedonya'da

ÜSKÜP (AA) - Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "İki şehir bir şair: Yahya Kemal" başlıklı konferans düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle, İstanbul Fetih Cemiyeti ve Uluslararası Balkan Üniversitesince (IBU) düzenlenen konferansa Türkiye ve Makedonya'dan öğrenciler katıldı.

Proje koordinatörü Hüseyin Tunca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yahya Kemal'in, Türkiye ve Türk dünyasına olan etkilerine değindi.

Proje kapsamında Türkiye'de öğrenim gören 20 öğrenciyi bir hafta boyunca Üsküp'te Yahya Kemal'in doğup büyüdüğü coğrafyada ağırlayacaklarını dile getiren Tunca, projenin ilk ayağında Üsküp'ün seçilmesinin nedeninin, Türk edebiyatı için önemli bu ismin nasıl vücuda geldiğini göstermek olduğunu söyledi.

Konferansın yanı sıra TRT sanatçısı Abdullah Uysal ve 4 kişiden oluşan ekibinin Yahya Kemal'in bestelenmiş 14 şiirini icra edecekleri bir konser düzenleneceğini aktaran Tunca, "11-17 Eylül'de de Makedonya'dan 20 Türk öğrencimizi ülkemizde, Yahya Kemal Enstitüsünde ağırlayacağız." diye konuştu.

Tunca, projenin amacının farkındalık yaratmak olduğunu vurgulayarak, Yahya Kemal gibi bir şahsiyeti hatırlatmayı ve yeni nesilde kaybolmaya yüz tutan birtakım değerleri canlandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Konferansta sunum yapan Dr. Aydın Afacan da Yahya Kemal'in Türk şiirini ana hatları ile belirleyen çok önemli bir şair olduğunu vurguladı.

Aydın, "Yahya Kemal'in bize sunduğu bir atmosfer, bir dünya var. Bu elbette sanat konusundaki yol göstericiliğinin kendi şiiri ile olması. Bunun dışında sanatın üzerine düşünen bir şair. Hem Doğu hem de Batı'dan bakmayı bilebilmiş bir insan." dedi.

Projeye ev sahipliği yapan IBU Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu da "iki şehirli" Yahya Kemal'in hatıralarıyla anılmasını sağlayacak bir projeye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Çeşitli seminer, gezi programları ve konserin düzenleneceği "İki şehir bir şair: Yahya Kemal" projesi 25 Ağustos'ta sona erecek.