Makedonya'da Türkçe Eğitim Bayramı

ÜSKÜP (AA) - Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, ülkedeki Türklerin milli bayramı olarak her yıl 21 Aralık'ta kutlanan Türkçe Eğitim Bayramı münasebetiyle, Türkiye'deki öğretim kurumlarından mezun olmuş Makedonya Türklerini kabul etti.

İvanov, "Villa Vodno" cumhurbaşkanlığı rezidansında gerçekleşen kabulde, tüm Makedonya Türklerinin Türkçe Eğitim Bayramı'nı kutladı.

Balkanlar'ın büyük çoğunluğu gibi Makedonya'nın da bir dönem Osmanlı idaresinde kaldığını anımsatan İvanov, tüm diğer bölge ülkelerinin aksine, Makedonya'nın bu mirası, bir arada yaşama, saygı ve farklılıkları kabul etme modelini reddetmeyerek kucakladığını söyledi.

İvanov, Makedonya'da ilk Türkçe eğitimin 21 Aralık 1944 tarihinde başladığına işaret ederek, 2017 yılında da Makedonya'da ilk Türkçe radyo ve televizyon yayını yapılışının 50. yılı olacağını aktardı.

Türk siyaset, edebiyat ve spor camiasından birçok ismin Makedonya doğumlu olmasından gurur duyduklarını ifade eden İvanov, Makedonya ve Türkiye'nin çocuklarının, miras aldıkları bir arada yaşama geleneğini en iyi şekilde yansıttıklarını kaydetti.

İvanov, bağımsızlığı boyunca Türkiye'nin Makedonya'yı istikrarlı bir şekilde desteklediğini ve Makedonya'nın dostu olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki yıl bağımsızlığımızın 25. yılını kutlayacağız. Bağımsızlığımızın şafağında, tanınmama, yalnız bırakılma ve ambargolara kadar ciddi zorluklarla karşılaştık. Ancak halkın da dediği gibi, 'Dost zor zamanda belli olur'. Türkiye, Makedonya'nın istikrarlı destekçisi ve dostu olduğunu, ilk önce bağımsızlığını tanıyarak, daha sonra da Avrupa-Atlantik yolundaki aktif desteği ile gösterdi."

İvanov, gelecekte de iki ülke ve halkları arasındaki iyi ilişkilerin devam ettirileceğini belirterek, "Makedonya'daki Türk toplumu ile Türkiye'deki Makedon toplumu birlikte çok önemli bir role sahip. Bu rol de iki ülke arasındaki dostane ilişkiler kapıcığını sürekli açık tutmak olacak." dedi.

Türkiye Mezunu Makedonyalı Türk Öğrenciler Derneği Başkanı Celadin Culi de dernek olarak çok etnikli bir Makedonya'ya inandıklarını ve Makedonyalıların ülkenin ilerlemesi yönünde destek sunmaları gerektiğini söyledi.

Türk kökenli eski Devlet Bakanı Furkan Çako da Türkçe Eğitim Bayramı dolayısıyla mutlu, ancak Türkiye üzerinde oynanan kötü oyunlar nedeniyle üzüntülü olduklarını ifade etti.

Dernek temsilcileri, kabulün sonunda Türklere katkılarından dolayı İvanov'a teşekkür plaketi takdim etti.

Bu arada, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği de Türkçe Eğitim Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, bayramın ülkedeki soydaşların birlik ve beraberlik içinde, gelecek nesillere aydınlık bir gelecek sunacak şekilde hareket etmeleri için önemli bir fırsat oluşturması temennisinde bulundu.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğinden (MATÜSTEB) dün yapılan açıklamada, son günlerde Türkiye'de yaşanan terör saldırıları ve dün akşam Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik saldırı nedeniyle bu yılki Türkçe Eğitim Bayramı etkinliklerinin iptal edildiği kaydedilmişti.