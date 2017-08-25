OHRİ (AA) - Makedonya'da, Uluslararası Malzeme ve Polimer Kongresi başladı.

Kimyagerler Derneği ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin koordinatörlüğünde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bosna Hersek'teki bazı üniversitelerin iş birliğinde gerçekleşen kongreye, Türkiye ve bölgeden çok sayıda akademisyen katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Doç. Dr. Ayhan Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongreyi, katılımcı ülkeleri bir araya getirerek iş birliklerini arttırmak, güçlerini birleştirmek ve daha kaliteli bilim üretmek amacıyla düzenlediklerini belirtti.

Oral, "üçüncü dünya ülkeleri" olarak nitelendirilen az gelişmiş ülkelerin bilimlerinin de diğer ülkelerin hegemonyası altında kaldığını gözlemlediklerini dile getirdi.

Hedeflerinin kongreyi her yıl paydaş bir ülkede düzenleyerek daha kalıcı hale getirmek ve uzun vadede üniversite, sivil toplum kuruluşu ve devlet kurumları arasında iş birliklerini arttırmak olduğunu söyleyen Ayhan Oral, kongreye başta Türkiye olmak üzere Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bosna Hersek gibi ülkelerden bilim adamlarının iştirak ettiğini ifade etti.

Kongre, 28 Ağustos'a kadar sürecek.