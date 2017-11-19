Makedonya'daki Türk Hareket Partisinin 3. Olağan Kurultayı

ÜSKÜP (AA) - Makedonya'nın Türk kökenli Milletvekili Enes İbrahim, Türk Hareket Partisinin (THP) 3. Olağan Kurultayı'nda partinin yeni genel başkanı oldu.

Başkenti Üsküp'teki bir otelde düzenlenen kurultaya, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Yerel Yönetim Bakanı Suhejl Fazliu, Makedonya devlet bakanları, Azerbaycan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bedrettin Guliyev, belediye başkanları, ülke ve yurt dışından parti temsilcileri, delegeler ve yetkilileri ile diğer davetliler katıldı.

Kurultayda, kayıtlı 314 delegeden 298'i oy kullandı. Seçimlere tek aday olarak giren İbrahim, oy birliğiyle THP'nin yeni genel başkanı seçildi.

İbrahim, yaptığı konuşmada, hedeflerinin Türkleri Makedonya'da saygın ve hak ettikleri konuma getirmek olduğunu ifade ederek, partisinin kendisine verdiği destekten dolayı onurlu hissettiğini belirtti.

Verilen desteği kötüye kullanmayacağı sözünü veren İbrahim, "Artık Makedonya Türkleri fikir birliğine ulaşacaktır. Artık Makedonya Türkleri ortak noktalarda hareket edecektir. Bizlere bu fırsatı tanıyan, daha doğrusu Makedonya Türk siyasetinde, Türk Hareket Partisinde de genç nesil siyasetçilere, yeni enerjilere sahip çıkan ve her fırsatta destek veren Genel Başkanı'mız Adnan Kahil'e de teşekkürlerimi borç bilirim." dedi.

THP'nin eski Genel Başkanı Adnan Kahil de kendisine bu döneme kadar destek veren herkese teşekkür ederek, partide bulunmaya ve destek vermeye devam edeceğini vurguladı. Kahil, kurultayda partinin onursal başkanı da seçildi.

- "Makedonya'nın güvenliği, barışı, huzuru, kalkınması..."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, ülkedeki soydaşların birlik ve beraberlik içinde olmaları temennisinde bulundu.

"Sadece Makedonya'nın değil bütün Balkanlar'ın barışı, huzuru, güvenliği ve kalkınması buradaki demokrasinin güçlenmesiyle paralel gelişir. Makedonya'nın güvenliği, barışı, huzuru, kalkınması aynı zamanda bütün Balkanlar'ın, Güneydoğu Avrupa'nın ve bölgemizin güvenliği, kalkınması ve barışı demektir." diyen Eker, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini gelecekte de her anlamda destekleyeceğinin altını çizdi.

Azerbaycan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bedrettin Guliyev de Makedonya'daki Türkleri bakan, milletvekili, belediye başkanları ve diğer makamlarda görmekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, Makedonya'nın kendileri için stratejik müttefik olduğuna işaret etti.



