Makine sektöründen ilk çeyrekte 4,3 milyar dolar ihracat

İSTANBUL (AA) - Makine sektörünün ihracatı, yılın ilk çeyreğinde 4,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Makine İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, makine sektörü, Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Almanya'nın sanayi üretiminde belirginleşen yavaşlamaya rağmen yılın ilk çeyreğinde toplam ihracatını yüzde 4,4 arttırdı.

Mart ayında 1,6 milyar dolar ihracata imza atan makine sektörü, yılın ilk çeyreğinde ihracatını 4,3 milyar dolara taşıdı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, makine ihracatının yarıdan fazlasının gerçekleştirildiği Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki ekonomik belirsizliklerin dış ticaret üzerindeki olumsuz etkilerini telafi etmek üzere yurt dışı temaslarını yoğunlaştırdıklarını belirterek, ABD ve İngiltere'de yüzde 18'e yaklaşan ihracat artış oranına, ileri sanayi ülkelerinin tamamında ulaşmayı amaçladıklarını kaydetti.



Yurt dışına satılan makine miktarında sağlanan yüzde 17'lik artışın ihracat bedeline arzu edildiği oranda yansımadığına işaret eden Karavelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Dünya ticaretinin yönünü tayin edecek iki büyük belirsizliğin etkileri hızla derinleşiyor. ABD-Çin ve AB-Büyük Britanya arasında yürütülen ticaret savaşlarının sona erdirilmesi ve anlaşmalı Brexit konularındaki müzakerelerin uzaması, dünya ekonomisinde beklentilerin üzerinde bir yavaşlamaya neden oluyor. Küresel ekonomiye dair büyüme tahmininin yüzde 2,6’ya kadar çekilmesi, yatırım malları üzerindeki baskıyı artırdı. Yurt içinde sanayi üretimi, kapasite kullanım oranları ve güven endekslerinde yaşanan gerilemelerin yataya dönmekte olduğunu gözlemliyoruz. Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ülke gündeminin yeniden ekonomiye döneceğine inanıyoruz."







- "Makine fiyatları geriliyor"







Kutlu Karavelioğlu, avronun dolar karşısında ciddi değer kaybının ve sektörün ana pazarı olan Almanya’ya yapılan ihracatın yüzde 11 düşmesinin makine ihracatında hedeflenen artışı sınırladığını belirterek, "Dünyadaki makine imalatçıları giderek daralan küresel pazarda, tekno-ekonomik kapasitelerini doldurabilmek için fiyat düşürmek zorunda kalıyorlar. Uluslararası rekabette güçlü aktörlerden biri haline gelen Türk makine imalatçıları da bu durumdan fazlasıyla etkileniyorlar." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk çeyreğinde ihraç edilen makinelerin tonajının yüzde 17 artarak 750 bin tona ulaştığını aktaran Karavelioğlu, şunları kaydetti:



"Katma değeri yüksek ürünlerde rekabetçi fiyat yapmanın bazı kolaylıkları olmakla birlikte ortalama kilogram fiyatın son 5 çeyrekte kademeli olarak 6,3 dolardan 5,6 dolara kadar gerilemesinin bir önemli nedeni de iç pazardaki daralma oldu. Miktar etkisiyle de olsa ihracat artışını devam ettirmek, sektörümüzün faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için kısa vadede tek yol görünüyor. Bu dönemde bütün dikkatimiz, büyümekte olan pazarlardan daha fazla pay almakta olacak."



Gelişmiş ülkelerin hemen hemen tamamında mevcut payını artırmayı başaran makine sektörünün, ana pazarı olan Almanya'daki durgunluktan etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Karavelioğlu, bu ülkedeki çalışmaları aksatmayı kesinlikle düşünmediklerini belirtti.



