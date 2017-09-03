Makinelere inat ahşap oymacılığına devam ediyor

SAKARYA (AA) - EMRE AYVAZ - Sakarya'da, oymacılık sanatına 11 yaşında başlayan ahşap ustası Süleyman Akçaoğlu, mesleğini ayakta tutabilmek için 36 yıldır ladin, ceviz ve ıhlamur ağaçlarını işleyerek mobilyaya dönüştürüyor.

Ağabeyine özenerek oymacılık mesleğini seçen 47 yaşındaki Akçaoğlu, işine ilk etapta yapacağı mobilyanın resmini çizerek başlıyor.

Daha sonra atölyeye kalas olarak giren ladin, ıhlamur ve ceviz ağaçlarını vereceği şekle göre keserek zımpara yapan Akçaoğlu, yaklaşık 200 aletiyle ağaçları işleyerek şeklini veriyor.

Akçaoğlu'nun oymacılık sanatını uygulayarak şeklini verdiği ve boyadığı ağaç, yatak odası, mutfak dolabı, masa ve sandalyeye dönüşüyor.

- Bu meslek doğuştan kabiliyet istiyor

Süleyman Akçaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe 11 yaşında başladığını söyledi.

Oymacılık sanatını 36 yıldır devam ettirdiğini, genelde sipariş olarak üretim yaptıklarını belirten Akçaoğlu, "Fabrikasyona uymayacak yani emeği fazla olan işlerle uğraşıyoruz. İşleri, genelde kayın ağacı üzerine makine oyması yapılmamış olmasına özen göstererek yapıyoruz. Makinenin yapmakta zorlanacağı işleri elle yapmaya uğraşıyoruz." diye konuştu.

Akçaoğlu, bu mesleğin en önemli inceliğinin genç yaşta başlamak olduğunu dile getirerek, şimdiki şartlarda eleman yetişme şansının bulunmadığını aktardı.

Genç yaşlarda başlayarak bu işi öğrenme şansına sahip olduğunu vurgulayan Akçaoğlu, "Şimdiki zamanda biraz zor. Sakarya'da yavaş yavaş belki de yok olmaya başlamış bir sanat. Toplam 6-7 kişi vardır bu işi devam ettiren, çok fazla yapan yok çünkü alttan yetişme şansı yok." dedi.

Mesleğin doğuştan kabiliyet istediğini fakat eğitim gerektirdiğini anlatan Akçaoğlu, bunun çalışarak, uzun süre yıllarca emek vererek bu işleri öğrenme şansı olduğunu, bir anda olmadığını belirtti.

Akçaoğlu, bu işi iyi bir şekilde yapabilmek için resim sanatının da gerekli olduğuna işaret ederek, "Çünkü ilk başta tasarlayacaksın, hayal edeceksin sonra ağacın üzerine şekil yapıp onu desene çevireceksin. O da tabii ki zaman ve emek isteyen bir süreç." ifadesini kullandı.

- " Ahşap mamul ilerisi için antika değeri olan işlerdir"

En çok rağbet gören malzemenin fırınlanmış kayın ağacı olduğunu belirten Akçaoğlu, eski ve antika tarz işlerde ıhlamur ve ceviz ağacını da kullandıklarını anlattı.

Mobilya fiyatlarının uygun olduğu zaman suntalam ürün kullanıldığını ifade eden Akçaoğlu, "Ama suntalam tamiratı, eski özelliği olmayan tek sefer kullanımlık eşyadır. Bugün antika özelliği olacak eşya ahşaptan olan doğal ürünlerden tercih edilir. Suntalamdan hazır mamulün 3-5 sene ömrü vardır ama hatırlarsınız dedelerimizden eşya kalmıştır bunlar ahşaptır. Ahşap mamul ilerisi için antika değeri olan işlerdir." şeklinde konuştu.

Bir evin içerisindeki tüm gereksinimleri boyasına varıncaya karar burada yaptıklarını dile getiren Akçaoğlu, yaklaşık 200 alet kullandığını ve oyma işi ağırlaştıkça takım sayısının da fazlalaştığını söyledi.

Akçaoğlu, "Bu işin arkasında makineler var, makineleşiyoruz. Bu sanatı sevip de başlamayanlar veya yapmayanlar sonunda CNC makinelerle işlerini devam ettiriyorlar." dedi.



