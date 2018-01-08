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Makineye kolunu kaptıran işçi ağır yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kolunu makineye kaptıran tekstil işçisi ağır yaralandı. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan Mehmet Yeksek (35), çalışır durumdaki makineye sağ kolunu kaptırdı. Fabrikada çalışan...

Makineye kolunu kaptıran işçi ağır yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kolunu makineye kaptıran tekstil işçisi ağır yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan Mehmet Yeksek (35), çalışır durumdaki makineye sağ kolunu kaptırdı.

Fabrikada çalışan işçilerin yardımıyla durdurulan makinede, kolu omuzundan kopan Yeksek'e olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yeksek, kolunun dikilemeyeceğinin anlaşılması üzerine ameliyata alındı.

Yeksek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


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