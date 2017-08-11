"Makyajlanan köy" turistin gözdesi oldu

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - NİHAT EVREN - Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Hamdibey köyü "Sivil Mimari ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi" sayesinde turizmde çekim merkezine dönüştü.

Geçmişte ismi Rumca "güzel kız" anlamına gelen Trulya olan, şimdilerde Bosna Hersek'ten göçenlerin yaşadığı Hamdiköy'de, Kırklareli İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde "Sivil Mimari ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi" uygulandı.

Üç yıl önce başlatılan ve geçen yıl tamamlanan proje kapsamında 115 hanelik köyde, 7 ev, 2 çeşme, köy muhtarlık binası, taş duvar ve bahçe çit düzenlemesi, 3 bin metrekare granit yol ve meydan taş döşemesi ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi.

Köydeki düzenleme kısa sürede etkisini gösterdi ve turistler köye gelmeye başladı. Önceki yıllarda köy sakinlerinin ve onların akrabalarının bildiği köyü binlerce kişi ziyaret etti. Turizm köyde ekonomiyi de olumlu etkiledi. Turistlere Boşnak böreği satan Hamdibey köyü kadınlarının aile bütçesine katkıları da arttı.

Köyde en çok ziyaret edilen yerlerin başında ise eski bir bakkal dükkanı geliyor. Geçmişte duvarları veresiye defteri gibi kullanılan bakkal ilgi çekiyor.

- "Köyümüze bir gelen bir daha gelmek istiyoruz"

Köy muhtarı Turhan Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerine son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin adeta akın ettiğini söyledi.

Köylerinde yaşayan vatandaşların tümünün Boşnak olduğunu belirten Üstündağ, geçimini ormancılık ve hayvancılık ile sağlayan köyde artık birçok insanın turizm ile aile bütçesine katkı sağladığını ifade etti.

Köyde yapılan çalışmalar neticesinde turistlerin ilgisini çekmeyi başardıklarını anlatan Üstündağ, "Bizim köyümüzün tarihi ve gelenekleri herkesin ilgisini çekiyor. Köyümüze özellikle Yunanistan, Bulgaristan'dan ziyaretçiler geliyor. 10 yıl önce yılda 100 turistin geldiği köyümüzü şimdi yaklaşık 50 bin kişi ziyaret ediyor. Köyümüze yabancı ülkelerden turlar düzenleniyor, köyümüze bir gelen bir daha gelmek istiyor. Biz köyümüze bir kişi dahi gelse mutlu oluyoruz. Köyümüzü öncesi ile kıyaslayamıyoruz bile.Turlar gruplar birçok kişi geliyor. Hiç ummadığımız kadar turist köyümüze geldi." diye konuştu.

Köylerinin tam anlamıyla turizme kazandırıldığını aktaran Üstündağ, bölgede de örnek olduğunu dile getirdi.

Köylerini herkesin görmesi gerektiğini dile getiren Üstündağ, "Burası Rumlardan kalma tarihi çok eskiye dayanan bir köy. Yaşayan insanlar Yugoslavya'dan göç etmişler. Bu bile başlı başına bir özellik. Boşnakların geleneklerini görmek isteyenler geliyor. Köyümüze gelenler Boşnak böreği ve çayımızı içmeden buradan ayrılmıyor." dedi.

- "Veresiye defteri" gibi kullanılan duvar ilgi çekiyor

Üstündağ, duvarlarında veresiyenin yazıldığı bakkal dükkanının bulunduğu binanın bugün mesken olarak kullanıldığını ve yapının dış duvarına Rumca yazılan borç listesinin ilgi gördüğünü söyledi.

Köye gelen yerli ve yabancı turistlerin duvarı gördüklerinde çok şaşırdıklarını ifade eden Üstündağ, Rumların o dönemlerde alışveriş yapan kişilerin borçlarını görüp zamanında ödemesi için veresiyeleri defter değil de işletmenin dış duvarına yazdığını sözlerine ekledi.

Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan ise Hamdibey köyünün Istrancalar bölgesinde örnek bir turizm köyü olarak öngörüldüğünü belirtti.

Köyün turizme kazandırılmasından son derece mutlu olduklarını belirten Asan, köyü kısa sürede çok ciddi bir turistin ziyaret ettiğini anlattı.

Asan, köyü yılda yaklaşık 50 bin turistin ziyaret ettiği ve bu rakamın gelecek sene 100 bine çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

Bulgaristan'ın Burgas kentinden tur ile gelen Melekber Hasanova ise köye hayran kaldığını ülkesinde köyü herkese anlatacağını söyledi.

Köy hayatını çok sevdiğini belirten Hasanova, köyde bakkalın veresiye defterinin çok ilgisini çektiğini ifade etti.



