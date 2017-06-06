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Malatya merkezli 15 ilde FETÖ/PDY operasyonu

- FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı

Malatya merkezli 15 ilde FETÖ/PDY operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 21 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ ile bağlantılı olan ve "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle, örgütün okul, dershane ve diğer kurum çalışanlarının da aralarında bulunduğu kişilere yönelik Malatya merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramada Malatya'da 8, il dışında ise 13 olmak üzere, toplam 21 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Firari 4 zanlının ise arandığı öğrenildi.


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