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Malatya Uluslararası Film Festivali Ödül Töreni TV+'ta

- 8'inci Malatya Uluslararası Film Festivali, TV+ ayrıcalığıyla izlenecek

Malatya Uluslararası Film Festivali Ödül Töreni TV+'ta
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İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından sinemacıları bir araya getiren 8'inci Malatya Uluslararası Film Festivali, TV+ ayrıcalığıyla ekranlara taşınıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yerli ve yabancı 100'den fazla filmin izleyiciyle buluştuğu festival boyunca ünlülerle röportajlar ve en dikkat çekici anları ekranlara getiren TV+, festivalin kapanış töreni ve kırmızı halıdan özel görüntüleri de canlı yayınla ekrana getiriyor.

"Kristal Kayısı"ların sahibini bulacağı Ödül Töreni, 15 Kasım'da life+ kanalından izlenebilecek. Yekta Kopan'ın sunumuyla gerçekleşecek olan Ödül Töreni’ne Nuri Bilge Ceylan, Şerif Sezer, Gökhan Tiryaki, Haluk Piyes gibi Türk sinemasının usta isimleri katılacak. Gecede ayrıca, İpek Tuzcuoğlu, Kaan Urgancıoğlı, İpek Türktan'ın yanı sıra pek çok oyuncu da yer alacak.

- Festival kısaları 1 ay boyunca TV+'ta

Bu yıl 55. Antalya Film Festivali ve 6. Boğaziçi Film Festivali’nin de ana iletişim sponsorluğunu üstlenen TV+, sinema sektörünü sahipleniyor. 3 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan TV+, iki yıldır sinema etkinlikleriyle dünya klasikleri ve festivallerin öne çıkan seçkilerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Festival kapsamında düzenlenen Ulusal Kısa Metraj dalında yarışan 9 film de festivalle eş zamanlı olarak bir ay boyunca ilk kez ve sadece TV+'ta yayınlanıyor.

TV+, gişe rekortmeni filmler, dünyanın takip ettiği diziler ve 80 HD ve 5 4K Ultra HD olmak üzere 150'den fazla canlı TV kanalını kullanıcılarına sunuyor. Platform, 2 bin 500'den fazla içerikle film ve dizi izleme keyfini kullanıcının istediği anda istediği yere taşıyor.

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Malatya Uluslararası Film FestivaliTurkcell
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