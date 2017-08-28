Malatya'da davulcuların sıra kavgası: 1 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da, düğün sırası nedeniyle davulcular arasında yaşanan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Kent merkezinde Hamidiye Mahallesi Cumhuriyet Çarşısı'nda düğün için bekleyen davulcular arasında sıra yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Abuzer Taş, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
Çevrede bulunan Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya anında müdahale ederek kavganın büyümesini önledi ve 6 kişiyi gözaltına aldı.
Yaralı Taş, 112 acil servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.