Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Vietnam-Türkiye İş Forumu ekonomi hüseyin akan
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Ek yerleştirme tercihleri başladı
Ek yerleştirme tercihleri başladı
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas

Malatya'da "drone" destekli trafik denetimi

- İl Emniyet Müdürlüğünce bayram tatilindeki trafik denetimlerinde 2 drone kullanılacak

Malatya'da

MALATYA (AA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı tatilinde gerçekleştirilecek trafik denetimlerinde "drone" da kullanılacak.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin D-300 karayolu üzerinde bulunduğunu anımsattı.

Yolun doğu ve batıyı birbirine bağlayan köprü vazifesi gördüğünü belirten Köse, bayram tatilinin uzun olması nedeniyle karayolunun yoğun kullanıldığını anlattı.

Köse, tüm ülkede olduğu gibi kentte de özel trafik denetimleri yapılacağını belirterek, "26 noktada, 31 ekip, 60 personel ve 2 drone ile denetimler gerçekleştireceğiz. Bayram yoğunluğu nedeniyle denetimlerimizi drone desteğiyle sürdüreceğiz. Drone aracılığıyla trafik cezası da keseceğiz." dedi.

Ellerinden gelenin fazlasını yaparak yollarda denetimleri bırakmayacaklarını aktaran Köse, sürücülere trafik kurallarına uymalarını ve hız yapmamalarını tavsiye etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Droneli Trafik DenetimiMalatya Emniyet MüdürlüğüTrafik Denetleme Şube Müdürü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5