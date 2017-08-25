Malatya'da

MALATYA (AA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı tatilinde gerçekleştirilecek trafik denetimlerinde "drone" da kullanılacak.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin D-300 karayolu üzerinde bulunduğunu anımsattı.

Yolun doğu ve batıyı birbirine bağlayan köprü vazifesi gördüğünü belirten Köse, bayram tatilinin uzun olması nedeniyle karayolunun yoğun kullanıldığını anlattı.

Köse, tüm ülkede olduğu gibi kentte de özel trafik denetimleri yapılacağını belirterek, "26 noktada, 31 ekip, 60 personel ve 2 drone ile denetimler gerçekleştireceğiz. Bayram yoğunluğu nedeniyle denetimlerimizi drone desteğiyle sürdüreceğiz. Drone aracılığıyla trafik cezası da keseceğiz." dedi.

Ellerinden gelenin fazlasını yaparak yollarda denetimleri bırakmayacaklarını aktaran Köse, sürücülere trafik kurallarına uymalarını ve hız yapmamalarını tavsiye etti.