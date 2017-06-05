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Malatya'da elektrik akımına kapılan genç öldü

MALATYA (AA) - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.Durucasu Mahallesi'nde yaşayan Onur Yoldaş (19), evinin bahçesindeki ahırda süt sağma makinesiyle uğraştığı sırada akıma kapıldı.Yakınları...

Malatya'da elektrik akımına kapılan genç öldü

MALATYA (AA) - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Durucasu Mahallesi'nde yaşayan Onur Yoldaş (19), evinin bahçesindeki ahırda süt sağma makinesiyle uğraştığı sırada akıma kapıldı.

Yakınları tarafından Malatya Araştırma ve Eğitim Hastanesine götürülen Yoldaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Yoldaş'ın, Durucasu Abdurrahman Serttaş Çok Programlı Anadolu Lisesinden bu yıl mezun olduğu ve Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) girmeye hazırlandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik AkımıGençMalatya
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