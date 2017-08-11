Malatya'da fabrika yangını

MALATYA (AA) - Malatya'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yumurta viyolü imal edilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Bitişikteki koli fabrikasına sıçrayan alevler, büyümeden söndürüldü.
Yumurta viyolü imal edilen fabrikadaki yangın ise itfaiye ekiplerinin iki saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.