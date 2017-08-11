Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Malatya'da fabrika yangını

- Yumurta viyolü imal edilen fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Malatya'da fabrika yangını

MALATYA (AA) - Malatya'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yumurta viyolü imal edilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bitişikteki koli fabrikasına sıçrayan alevler, büyümeden söndürüldü.

Yumurta viyolü imal edilen fabrikadaki yangın ise itfaiye ekiplerinin iki saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FabrikaMalatyaYangınYumurta Viyolü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5