Malatya'da hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı

MALATYA (AA) - Malaya'da 7 ayrı evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli suçüstü yakalandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki farklı mahallelerde arka arkaya yaşanan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı.
Ekiplerin yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü çalışma sonucu 7 ayrı evden hırsızlık yaptığı iddia edilen M.Ç. (35) Tandoğan Mahallesi'nde bir eve girdiği sırada suçüstü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zanlının hırsızlık, yağma suçlarından 28 yıl hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.