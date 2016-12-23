Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Elazığ istikametine gitmekte olan Mehmet Çitil yönetimindeki 44 T 1231 plakalı otomobil, Çevreyolu Çöşnük kavşağında, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 PU 8471 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Çitil'in de aralarında bulunduğu 6 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.