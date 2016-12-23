Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.Elazığ istikametine gitmekte olan Mehmet Çitil yönetimindeki 44 T 1231 plakalı otomobil,...

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Elazığ istikametine gitmekte olan Mehmet Çitil yönetimindeki 44 T 1231 plakalı otomobil, Çevreyolu Çöşnük kavşağında, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 PU 8471 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Çitil'in de aralarında bulunduğu 6 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
MalatyaTrafik KazasıYaralılar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.