Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi kolombiya yardım kampanyası Growtech Ordino henüz kaldırılmadı!
Hazine ona emanet
Hazine ona emanet
Antalya'da kuvvetli yağış
Antalya'da kuvvetli yağış
İslami finans hızlı büyüyor
İslami finans hızlı büyüyor
Cepte rekor kırdık
Cepte rekor kırdık
Kırsal kalkınmaya destek
Kırsal kalkınmaya destek

Malatya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.Büyükşehir Belediyesi işçilerini taşıyan Mehmet Ali Ünver yönetimindeki 44 KH 996 plakalı minibüs, Pütürge karayolunun 25. kilometresinde devrildi.Kazada minibüs...

Malatya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi işçilerini taşıyan Mehmet Ali Ünver yönetimindeki 44 KH 996 plakalı minibüs, Pütürge karayolunun 25. kilometresinde devrildi.

Kazada minibüs şoförünün yanı sıra 10 işçi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yaralıları hastanelerde ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde görevli asfalt ekiplerini taşıyan minibüsün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptığını kaydetti.

Minibüs içerisinde bulunanların ciddi bir kaza atlattığını ancak durumlarının iyi olduğunu belirten Çakır, "Bu arkadaşlarımız 24 saat burada müşahede altında kalacaklar. Büyük bir kazayı atlattık inşallah, Allah şifalar versin." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ahmet ÇakırDevrildiHastaneMalatyaMinibüsTrafik KazasıZiyaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5