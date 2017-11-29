Malatya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi işçilerini taşıyan Mehmet Ali Ünver yönetimindeki 44 KH 996 plakalı minibüs, Pütürge karayolunun 25. kilometresinde devrildi.

Kazada minibüs şoförünün yanı sıra 10 işçi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yaralıları hastanelerde ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde görevli asfalt ekiplerini taşıyan minibüsün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptığını kaydetti.

Minibüs içerisinde bulunanların ciddi bir kaza atlattığını ancak durumlarının iyi olduğunu belirten Çakır, "Bu arkadaşlarımız 24 saat burada müşahede altında kalacaklar. Büyük bir kazayı atlattık inşallah, Allah şifalar versin." diye konuştu.