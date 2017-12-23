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Malatya'da Kudüs Gecesi düzenlendi

MALATYA (AA) - Malatya'da, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kudüs Gecesi düzenlendi.Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.Programın açılışında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı...

Malatya'da Kudüs Gecesi düzenlendi

MALATYA (AA) - Malatya'da, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kudüs Gecesi düzenlendi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılışında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İslam ülkelerinin bugünkü durumunun iç açıcı olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugüne nasıl geldik, bu süreci çok iyi okumamız lazım. Kudüs'ün önemini tüm Müslümanlar bilir. İslam coğrafyasındaki insanlar kendi yöneticilerinden bu konuda bir şey bekleyemez hale geldi. Onların tek umudu Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye. Dolayısıyla biz güçlü olmak zorundayız. İslam coğrafyasının içine düştüğü o fitneye düşmememiz lazım. "

Yeşilyurt İlçe Başkanı Uğur Polat ise Kudüs'ün mihenk taşı olduğuna değinerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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Ak Parti Gençlik KollarıKudüs GecesiMalatya
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