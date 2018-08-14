Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor teknoloji Trabzon Bursa
Fındık alımı başladı
Fındık alımı başladı
TESK'ten tasarruf çağrısı
Tasarruf çağrısı
Rekolte yüz güldürdü
Rekolte yüz güldürdü
Çok anlamlı açıklama
Çok anlamlı açıklama
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Tadı 4 kıtaya ulaştı

Malatya'da Kuyuönü HES'in temeli atıldı

- Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin şebeke suyunun depolandığı alana kurulacak hidroelektrik santralinde 2,2 megavatsaat enerji üretilecek - Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat: - "Şebekeden gelen su herhangi bir yükselti yapmaksızın türbinlerden geçerek depomuza girmiş olacak. Suyla ilgili hiçbir müdahale ortaya koymaksızın 2,2 megavatsaatlik enerji üretimi gerçekleştireceğiz"

Malatya'da Kuyuönü HES'in temeli atıldı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak Kuyuönü Hidroelektrik Santrali'nin (HES) temeli atıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (MASKİ) Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki içme suyu deposunun yanında yapılacak Kuyuönü HES'te 2,2 megavatsaat enerji üretilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kentte şu anda katı atık ve güneş enerjisi santralinde 7 megavatsaat enerji üretildiğini belirtti.

Polat, "Temelini attığımız yerde bizim su depomuz var. Şebekeden gelen su herhangi bir yükselti yapmaksızın, türbinlerden geçerek depomuza girmiş olacak. Suyla ilgili hiçbir müdahale ortaya koymaksızın 2,2 megavatsaatlik enerji üretimi gerçekleştireceğiz. Bu yönüyle Malatyamızı enerji üssü haline getirmiş olacağız." dedi.

- "Bu bir kriz değil"

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak yerli ve milli projelerin hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Tüfenkci, ticaret savaşlarının yaptırıma dönüştüğü dünyada, özellikle enerjide dışa bağımlılığı azaltacak her projenin değerli olduğunu söyledi.

Bülent Tüfenkci, 24 Haziran seçimleri öncesinde döviz kurları üzerinden Türkiye'yi dize getirmeye çalışanların başarılı olamadığını belirterek, "Türkiye'nin dünyadaki, Ortadoğu'daki, Kudüs'teki, Suriye'deki duruşunu hazmedemeyenler, finansal araçlarla bedel ödetmeye çalışıyorlar. Allah'a hamdolsun biz milletimizle bir bütün halinde, Türkiye'ye inanlarla, güvenenlerle, yaşamaktan onur duyanlarla bunların üstesinden geliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Polat ile AK Parti Malatya milletvekilleri Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Kuyuönü HES'in temelini attı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kuyuönü HES ProjesiMalatyaMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur PolatTemel Atma Töreni
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5