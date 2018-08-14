Malatya'da Kuyuönü HES'in temeli atıldı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak Kuyuönü Hidroelektrik Santrali'nin (HES) temeli atıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (MASKİ) Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki içme suyu deposunun yanında yapılacak Kuyuönü HES'te 2,2 megavatsaat enerji üretilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kentte şu anda katı atık ve güneş enerjisi santralinde 7 megavatsaat enerji üretildiğini belirtti.

Polat, "Temelini attığımız yerde bizim su depomuz var. Şebekeden gelen su herhangi bir yükselti yapmaksızın, türbinlerden geçerek depomuza girmiş olacak. Suyla ilgili hiçbir müdahale ortaya koymaksızın 2,2 megavatsaatlik enerji üretimi gerçekleştireceğiz. Bu yönüyle Malatyamızı enerji üssü haline getirmiş olacağız." dedi.

- "Bu bir kriz değil"

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak yerli ve milli projelerin hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Tüfenkci, ticaret savaşlarının yaptırıma dönüştüğü dünyada, özellikle enerjide dışa bağımlılığı azaltacak her projenin değerli olduğunu söyledi.

Bülent Tüfenkci, 24 Haziran seçimleri öncesinde döviz kurları üzerinden Türkiye'yi dize getirmeye çalışanların başarılı olamadığını belirterek, "Türkiye'nin dünyadaki, Ortadoğu'daki, Kudüs'teki, Suriye'deki duruşunu hazmedemeyenler, finansal araçlarla bedel ödetmeye çalışıyorlar. Allah'a hamdolsun biz milletimizle bir bütün halinde, Türkiye'ye inanlarla, güvenenlerle, yaşamaktan onur duyanlarla bunların üstesinden geliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Polat ile AK Parti Malatya milletvekilleri Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Kuyuönü HES'in temelini attı.







