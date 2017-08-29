Malatya'da orman yangını

MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde dağlık alandaki ormanda çıkan yangın, söndürme uçağı ve helikopterinin de kullanıldığı çalışmayla söndürüldü.

İlçeye bağlı Tepehan ve Nohutlu mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Adana'dan gelen söndürme uçağı ve helikopterin müdahale ettiği yangın 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Yangında 10 hektarlık ekili alan hasar gördü.