Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Fener hora feneri
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı
Enerjide rekor kırdırdı
Enerjide rekor kırdırdı
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı

Malatya'da orman yangını

- Söndürme uçağı ve helikopterinin de kullanıldığı yangın 6 saatlik çalışmayla söndürüldü

Malatya'da orman yangını

MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde dağlık alandaki ormanda çıkan yangın, söndürme uçağı ve helikopterinin de kullanıldığı çalışmayla söndürüldü.

İlçeye bağlı Tepehan ve Nohutlu mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Adana'dan gelen söndürme uçağı ve helikopterin müdahale ettiği yangın 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Yangında 10 hektarlık ekili alan hasar gördü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HAVADAN SONDURME CALISMASIMalatyaOrman YangınıPütürge
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5