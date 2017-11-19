Malatya'da otomobil dereye devrildi: 1 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, otomobilin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.Z.Y. idaresindeki 44 PR 296 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman Karayolu Erkenek Tüneli mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Olay yerine Adıyaman ve Malatya'dan itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama-Kurtarma Ekibi ise dereye düşmüş yaralılar olabileceği ihtimali üzerine suda arama yaptı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu başka bir yaralıya ulaşılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.