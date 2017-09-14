Malatya'da

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri AŞ (MOTAŞ) Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, kadınlara özel hazırlanan 2 pembe trambüsün, yeni eğitim öğretim döneminde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Tamgacı, 2017-2018 eğitim öğretim dönemi öncesinde aldıkları tedbirlerle kentte ulaşımda yaşanan sıkıntıların en aza ineceğini belirtti.

Eğitim öğretim görecek çocuklar ve gençleri, kardeşleri olarak gördüğünü aktaran Tamgacı, öğrencilerin yarınlara hazırlanmaları için ulaşımla ilgili bir dertlerinin olmaması gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerin sıkıntı yaşamadan seyahat etmeleri için gerekli tedbirleri aldıklarını anlatan Tamgacı, "Bu düşünceyle tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Toplu ulaşımla ilgili tek sıkıntının yaşanmaması için çalışıyoruz. Tüm planlarımızı buna göre yaptık, tedbirlerimizi aldık. Yoğunluk arz eden hatlarımıza ek seferler koyduk. Yine bazı hatlarımızın sefer sayılarını artırıp, sefer aralıklarını düşürerek yeni haliyle revize ettik." ifadelerini kullandı.

Tamgacı, Malatya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) - İnönü Üniversitesi hattına çalışan trambüslere ek olarak kadınlara özel "pembe trambüsün" de seferlere katılacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Amacımız toplu taşımada sorunsuz bir dönem geçirmek, öğrenci kardeşlerimizi ve diğer tüm yolcularımızı rahatlatmak. Tüm planlamalarımızı buna göre yaptık. Yine İnönü Üniversitesinde öğrenim gören bayan öğrencilerin yoğun talepleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'ın talimatlarıyla bayanlara özel hazırlanan 2 pembe trambüs, yeni eğitim öğretim döneminde hizmet vermeye başlayacak."

Tamgacı, "pembe trambüslerin" her gün 07.00-08.00-09.00-10.00-14.00-15.00-16.00-17.00 saatlerinde 8 sefer yapacağını ifade ederek, söz konusu trambüsleri kadın sürücülerin kullanacağını sözlerine ekledi.