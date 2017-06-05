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Malatya'da pikap sulama kanalına devrildi: 4 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da pikabın sulama kanalı devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Abit Gönültaş yönetimindeki 44 AH 293 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesinde...

Malatya'da pikap sulama kanalına devrildi: 4 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da pikabın sulama kanalı devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abit Gönültaş yönetimindeki 44 AH 293 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesinde yoldan çıkarak, sulama kanalına devrildi.

Kazada, sürücü ile pikapta bulunan Murat Ayhan, Ali Osman Gönültaş ve Oğuzhan Gönültaş hafif yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaTrafik Kazası
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