Malatya'da şehit ve gazi yakınları için iftar

MALATYA (AA) - Malatya Valiliğince şehit ve gazi yakınları için iftar düzenlendi.

Bir restoranda düzenlenen iftar programı Malatya Müftü Yardımcısı Mehmet Emin Yılmaz Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı, İl Müftüsü Ümit Çimen ise tüm şehitler için dua etti.

Malatya Valisi Mustafa Toprak, programda yaptığı konuşmada, gazi ve şehitlere minnettar olduklarını belirtti.

Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi günümüzde de sıkıntılı günlerden geçtiğini ifade eden Toprak, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatanımız yüzyıl önce Kurtuluş Savaşı'nda nasıl tehditler alıyorsa, o zamanlar nasıl vatanımıza kasteden ihanetler varsa bugün de dışarıdan ve içeriden aynı tezgahların gerçekleştirildiğini maalesef acı olarak görüyoruz. Geçmişte ülkemizin bekasına nasıl ihanetler gerçekleştirilip yok edilmek istendik. O zaman hatlarını tüm millete adayan şehit ve gazilerimiz sayesinde bugün mutlu ve huzurlu yaşıyoruz."

Toprak, şehitlerden emanet aldıkları kutsal vatanı korumak için şehit ve gazilerin verildiğini dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi ilelebet bahtiyar kılacak şekilde gücümüzü birleştireceğiz. Üzüntümüzü içimize atacağız ama devletimizi 80 milyonla baki kılacağız inşallah." diye konuştu.

Programa 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, şehit ve gazi yakınları katıldı.