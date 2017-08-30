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Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü

MALATYA (AA) - Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.Çavuşoğlu Mahallesi Boztepe Caddesi üzerindeki bir kahvehanede oturan Veysel Bilen (43) daha önceden husumetli olduğu A.İ.U. ve N.U. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya...

Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü

MALATYA (AA) - Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Çavuşoğlu Mahallesi Boztepe Caddesi üzerindeki bir kahvehanede oturan Veysel Bilen (43) daha önceden husumetli olduğu A.İ.U. ve N.U. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bilen, tabancayla açılan ateş sonucunda yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bilen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan zanlıları yakalayarak gözaltına aldı.

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1 ölüMalatyaSilahlı Kavga
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