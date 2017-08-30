Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü MALATYA (AA) - Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.Çavuşoğlu Mahallesi Boztepe Caddesi üzerindeki bir kahvehanede oturan Veysel Bilen (43) daha önceden husumetli olduğu A.İ.U. ve N.U. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya...

30 Ağustos 2017 Çarşamba 16:59