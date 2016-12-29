Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı MALATYA (AA) - Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hacı Abdi Mahallesi Hasanbey Caddesi'nde bir dükkanda iş yeri sahibi Veysel Dinçer ile astsubay olduğu iddia edilen H.A. arasında henüz bilinmeyen bir...

29 Aralık 2016 Perşembe 13:49