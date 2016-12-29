Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hacı Abdi Mahallesi Hasanbey Caddesi'nde bir dükkanda iş yeri sahibi Veysel Dinçer ile astsubay olduğu iddia edilen H.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine şüpheli, yanında taşıdığı silahı çıkardı. İş yerinde çalışan Özkan Çolak, kavgayı ayırmak isterken silahın ateş alması sonucu ayağından yaralandı.
Çevredeki esnafın haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Yaralı Çolak ise 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.