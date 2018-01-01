Malatya'da şüpheli ölüm

MALATYA (AA) - Malatya'da bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesi Kırçuval Mahallesi Otçu Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Fatma Turhal'dan (40) bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

Çilingirle eve giren polisler, Turhal'ı hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerce yapılan incelemede, Turhal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Madde bağımlısı olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Turhal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Turhal'ın bir çocuk annesi olduğu ve uzun süre önce eşinden boşandığı öğrenildi.

Mahalle sakini Nurgül Tatar, Turhal'ın madde bağımlısı olduğu iddiasında bulunarak, "Antalya'da yaşayan annesine haber verdik ancak 'hava şartları el vermiyor, gelemem' diyerek telefonu yüzümüze kapattı." dedi.