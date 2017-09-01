Malatya'da şüpheli polis kovalamacası

MALATYA (AA) - Malatya'da polisin "dur" ihtarına silah çekerek karşılık verip kaçan traktörün sürücüsü, kovalamaca sonucu ayağından vuruldu.
Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Haliloğlu Çiftliği Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasına 44 KL 774 plakalı traktörüyle gelen Mehmet Gündüz, güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı. Şehir merkezine kadar süren kovalamaca sonucu Atatürk Caddesi'nde durdurulan şüpheli, ekiplere av tüfeği doğrulttu.
Uyarılara rağmen silahını bırakmayan ve bunun üzerine ayağından vurulan Gündüz, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Gündüz'ün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde bir süre tedavi gördüğü öğrenildi.