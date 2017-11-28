Malatya'da tarihi eser operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin ikametlerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada Roma, Osmanlı ve çeşitli dönemlere ait 120 bronz, bakır, gümüş sikke, 17 Orta Çağ dönemine ait demir, bronz ok ucu ve 56 parça yüzük ve mühür ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, gözaltı işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.