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Malatya'da "tombala" operasyonu

- Kumar oynadıkları belirlenen 56 kişi gözaltına alındı

Malatya'da

MALATYA (AA) - Malatya'da bir iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 56 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Battalgazi ilçesi Halfetin Mahallesi Aslantepe Caddesi'nde bir iş yerinde tombala oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 56 kişiye Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 227'şer lira olmak üzere 12 bin 712 lira idari para cezası uygulandı.

İş yerinde bulunan tombala makinesi, ekipmanlar ile kumar oyunundan elde edilen 2 bin 960 liraya da el konuldu.

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Kumar OperasyonuMalatyaOperasyonTombala
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