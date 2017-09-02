Malatya'da trafik kazası: 8 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Bayram dolayısıyla akraba ziyareti için İzmir'den Elazığ'a giden İbrahim Cömertoğlu idaresindeki 35 AF 4537 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ karayolunun Kapıkaya Mahallesi kesiminde İlker Akdeniz yönetimindeki 23 DK 722 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra Hafza Rabia ve Tuğba Cömertoğlu, Kübra ve Naime Akdeniz ile Zeynep Demir ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan bazı yaralıları kurtararak ambulansa taşıdı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.