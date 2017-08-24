Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Arkeolojik Aşağıpınar Yavuz Kurt
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

Malatya'da "Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi"

MALATYA (AA) - Malatya'da "Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi" kapsamında trafik uygulaması yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince trafik kazalarına yol açan kural ihlallerinin önlenerek ulaşımın...

Malatya'da

MALATYA (AA) - Malatya'da "Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi" kapsamında trafik uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince trafik kazalarına yol açan kural ihlallerinin önlenerek ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık yaratarak trafik güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında il genelinde 10 noktada bin 90 araç denetlendi, 204 araca 45 bin 552 lira ceza kesildi.

Çalışmalarda 6 araç ise trafikten men edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AsayişJandarmaMalatyaTrafik Denetim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5