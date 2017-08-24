MALATYA (AA) - Malatya'da "Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi" kapsamında trafik uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince trafik kazalarına yol açan kural ihlallerinin önlenerek ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık yaratarak trafik güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla denetim gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında il genelinde 10 noktada bin 90 araç denetlendi, 204 araca 45 bin 552 lira ceza kesildi.
Çalışmalarda 6 araç ise trafikten men edildi.