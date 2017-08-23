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Malatya'da usulsüz su kullanımında "drone"lu mücadele

- MASKİ, arazileri drone kullanarak denetlemeye başladı

Malatya'da usulsüz su kullanımında

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, arazilerde usulsüz su kullanımıyla mücadele için "drone" kullanıyor.

MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, üzerinde durdukları en önemli konulardan birinin usulsüz su kullanımı olduğunu, bunun önüne geçebilmek için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yaz aylarında artan sulama ihtiyaçları sonucunda arazilerde, bağ bahçelerde zaman zaman usulsüz su kullanıldığına işaret eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Arazilerde kullanılan usulsüz suyu tespit etmek için drone kullanıyoruz. Arazi şartlarının uygun olmadığı bölgelerde tespitler yerden yapılamadığı için deneyimli ekibimiz drone uçurarak kaçak suları tespit ediyor. Tespitler sonucunda cezai işlem uygulanıyor. Ulaşmadığımız, kontrol altına alamadığımız, denetleyemediğimiz tek bir bölge kalmaması için çalışıyoruz."

Kentte 3 yıl öncesine kadar yüzde 72'lerde olan kayıp kaçak su oranını, yaptıkları çalışmalarla yüzde 50'lere düşürdüklerini belirten Özdemir, amaçlarının bu oranı yüzde 30'lara indirerek, Avrupa standartlarına ulaşmak olduğunu vurguladı.

Özdemir, altyapı ağını güçlendirerek, kentin 50 yıllık geleceğini inşa ettiklerini ve kaptajdan gelen doğal kaynak suyunu verimli şekilde vatandaşlara ulaştırmak için çalıştıklarını ifade etti.

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