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Malatya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Malatya-Elazığ karayolunun Akpınar Alt Geçidi'nde sürücüleri öğrenilemeyen 44 PSO 41 plakalı hafif ticari araç, 44 ND 967...

Malatya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya-Elazığ karayolunun Akpınar Alt Geçidi'nde sürücüleri öğrenilemeyen 44 PSO 41 plakalı hafif ticari araç, 44 ND 967 plakalı kamyonet ve plakası öğrenilemeyen tır çarpıştı.

Hafif ticari araçta sıkışan Sergen Karabağ ile Ebubekir Babacan ve Özgül Koca Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ambulanslara taşınan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla açıldı.

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