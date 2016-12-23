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Malatya'daki cinayet davası

- Tartıştıkları yolcuyu bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan minibüs şoförüne 15 yıl, kardeşine 10 yıl hapis cezası verildi

Malatya'daki cinayet davası

MALATYA (AA) - Malatya'da, tartıştıkları yolcuyu bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan minibüs şoförü 15 yıl, kardeşi 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık şoför G.D ile kardeşi Ö.D, maktul Cebrail Dinçer'in yakınları ve avukatları katıldı.

Sanık Ö.D, Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldığı karar duruşmasında suçlamaları kabul etmedi. Beraatini isteyen Ö.D, "Suçsuzum, tahliyemi istiyorum." dedi.

G.D. de beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Ö.D. ve ağabeyi G.D'yi, maktul Cebrail Dinçer'e yönelik kasten öldürme suçunu işlediği sabit olduğundan ve suçun sebep ve saikleri, suçun işleniş şekli, zarar ve tehlikenin ağırlığını dikkate alarak müebbet hapse mahkum etti.

Heyet, Ö.D'nin 18 yaşından küçük olması ve "Haksız tahrik" altında cinayeti işlediği gerekçesiyle cezasını 10 yıla, minibüs şoförü ağabeyi G.D'nin cezasını da "haksız tahrik" gerekçesiyle 15 yıla düşürdü.

Mahkeme heyeti sanık G.D'ye ayrıca maktulün kardeşi Mikail Dinçer'e yönelik kasten yaralama suçunu işlediğinden 3 ay 22 gün hapis cezası da verdi.

Malatya'da 7 Ağustos 2015'te Cemal Gürsel Mahallesi TOKİ yolu üzerinde yaşanan kavgada, minibüs şoförü G.D. ile kardeşi Ö.D'nin, tartıştıkları Cebrail Dinçer'i bıçaklayarak öldürdüğü, kardeşi Mikail Dinçer'i de döverek ağır yaraladığı iddia edilmiş, olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan 2 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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