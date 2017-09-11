Malatya'daki darbe girişimi davası

MALATYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 27'si tutuklu 76 kişinin yargılandığı davanın beşinci duruşması başladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylara ilişkin haklarında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de bulunduğu general, subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması için Yakınca Spor Salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Cezaevi araçlarıyla spor salonuna kelepçeli getirilen 12 tutuklu sanık, jandarma ekiplerince içeri alındı. Diğer tutukluların ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılacakları öğrenildi.

Dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Huduti duruşmaya SEGBİS aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden katılırken duruşmada bugün tanıkların dinlenmesi bekleniyor.

- Sanıklara ip atıldı

Bu arada bir vatandaş, duruşmanın görüleceği salonuna girişi sırasında sanıkları protesto ederek ip attı.

Spor salonunun girişinde kontrol noktası oluşturup çevrede güvenlik önlemi alan polis ve özel harekat ekipleri, avukatların yanı sıra tutuksuz sanıklar ve yakınları, müştekileri ve izleyicileri X-ray cihazından geçirerek üst araması yaptıktan sonra içeri aldı.

Sanık yakınları ile duruşmayı izlemeye gelen vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Duruşmayı AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ile çok sayıda vatandaş takip ediyor.

- 7 Mart'tan bu yana 72 sanık, savunma yaptı

Davanın görülmeye başlandığı 7 Mart'tan bu yana aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ve 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da bulunduğu 72 sanık savunma yaptı.

Tutuksuz sanıklarla tanıkların dinlendiği bir önceki duruşmada, mahkeme heyeti darbe girişimi sırasında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olarak görev yapan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in gelecek celsede tanık olarak dinlenmesine karar vermişti.

- İddianameden

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede, dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti, "bir numaralı şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "FETÖ üyesi olmak" suçundan da 15'er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.