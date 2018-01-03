Malatya'daki darbe girişimi davası

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında yer aldığı 27'si tutuklu 76 kişinin yargılanmasına devam ediliyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylara ilişkin, haklarında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı orgeneral Adem Huduti'nin de bulunduğu, general, subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanığın yargılandığı davanın duruşması öncesinde Yakınca Spor Salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Cezaevi nakil araçlarıyla spor salonuna kelepçeli getirilen tutuklu 12 sanık, jandarma ekiplerince içeri alındı. Diğer tutukluların ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılacakları öğrenildi.

Öte yandan, duruşmanın görüleceği salon önünde toplanan vatandaşlar, sanıkları protesto etti.

Vatandaşlar, cezaevi nakil araçlarından indirilen sanıklara "Vatan hainleri", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Bu vatanı bölemezsiniz", "Başınızı kaldırmayın, öne eğin" ifadeleriyle tepki gösterdi.

- Güvenlik önlemleri

Spor salonunun girişinde kontrol noktası oluşturup çevrede güvenlik önlemi alan polis ve özel harekat ekipleri, avukatların yanı sıra tutuksuz sanıklar ve yakınları ile müştekileri ve izleyicileri X-ray cihazından geçirerek, üst araması yaptıktan sonra içeri aldı.

Dönemin 2. Ordu Komutanı orgeneral Huduti'nin SEGBİS aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldığı duruşmada tanıkların dinlenmesi bekleniyor.

Duruşmayı çok sayıda vatandaş da takip ediyor.

- İddianameden

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede Huduti "bir numaralı sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, "FETÖ üyesi olmak" suçundan da 15'er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.