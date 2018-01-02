Malatya'daki darbe girişimi davasında sekizinci celse

MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de bulunduğu 27'si tutuklu 76 kişinin yargılandığı davanın sekizinci duruşması yarın görülecek.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylarla ilgili haklarında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılan, aralarında Huduti'nin de olduğu general, subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanık, sekizinci kez hakim karşısına çıkacak.

Özel olarak hazırlanan bin 52 metrekarelik kapalı alanı bulunan Yakınca Spor Salonu'nda yarın görülecek duruşmada, mahkeme heyetinin tanıkları dinlemeye devam etmesi bekleniyor.

Davanın görülmeye başlandığı 7 Mart 2017'den bu yana Huduti ve dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da bulunduğu 72 sanık, mahkeme huzurunda savunma yaptı.

Tanıkların dinlendiği bir önceki duruşmada, mahkeme heyeti, dönemin Malatya Valisi Mustafa Toprak'ın merkez valisi olması nedeniyle tanık olarak dinlenmesi için Ankara'ya talimat yazılmasına ve dönemin Van Asayiş Kolordu Komutanı olan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in de tanık olarak dinlenmesine karar vermişti.

- İddianameden

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede Huduti, "bir numaralı şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, "FETÖ üyesi olmak" suçundan da 15'er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

