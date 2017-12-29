Malatya'daki FETÖ operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 45 zanlıdan 28'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi koordinesinde "gaybubet evlerine" yönelik operasyonda gözaltına alınan 45 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 5'i ifadeleri alındıktan sonra soruşturmayı yürüten görevli cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan 3'ü ise başka bir soruşturma kapsamında Elazığ, Adıyaman ve Gaziantep'e gönderildi.
Adliyeye sevk edilen 4'ü kadın 9 kişi, etkin pişmanlık hükümleri nedeniyle adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi. 28 zanlı ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.