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Malatya'daki trafik kazası

MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası sonrası gözaltına alınan hafriyat kamyonu sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Malatya-Adana karayolunun 26'ncı kilometresindeki...

Malatya'daki trafik kazası

MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası sonrası gözaltına alınan hafriyat kamyonu sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya-Adana karayolunun 26'ncı kilometresindeki Görgü Mahallesi mevkisinde, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan kamyon sürücüsü R.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

R.Y. idaresindeki 44 PU 611 plakalı hafriyat kamyonu, Malatya-Adana karayolunda Erol Buğdaycı (46) yönetimindeki 44 FL 418 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Buğdaycı ile yanında bulunan Zekire Ayaz hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaTrafik Kazası
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