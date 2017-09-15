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"Malatyalı Hanımlardan Arakanlı Hanımlara Destek" kermesi

- Malatya'da sivil toplum kuruluşlarının kadın üyelerince düzenlenen kermesten elde edilecek gelir, Arakanlı Müslümanlara yardım için kullanılacak

MALATYA (AA) - Malatya'da sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri, "Malatyalı Hanımlardan Arakanlı Hanımlara Destek" kermesi düzenlendi.

Tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi yanında düzenlenen kermese, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve vatandaşlar katıldı.

Kermesin açılışında kadın üyeler adına konuşan Şeyma Poyraz, Arakan'da Müslümanlara yapılan zulme dikkati çekmek ve dernekleri harekete geçirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

İslam dünyasındaki çekişmelerin, şiddetli çatışmaların kendilerini üzdüğünü belirten Poyraz, "Dünyanın gözüne baka baka Arakan'daki Müslümanlara yönelik sistematik zulümlerini, katliama, hatta soykırım boyutuna taşımakta sakınca görmüyorlar. Müslümanlara reva görülen bu zulüm karşısında dünyanın içine gömüldüğü sessizlik, büyük bir utanç kaynağı olarak insan onuruna leke sürüyor." ifadelerini kullandı.

Dünyanın "kör, sağır ve dilsiz tavrını" onaylamadıklarını dile getiren Poyraz, dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümleri kınayarak, Müslüman kardeşlerinin yanında olduklarını kaydetti.

Elde edilecek gelirle Arakanlı Müslümanlara yardımın ulaştırılacağı kermes, 4 gün açık kalacak.





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ArakanKermesMalatyaÖznür ÇalıkŞeyma Poyraz
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