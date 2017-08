Malazgirt ovası kıl çadırlarla donatıldı

MUŞ (AA) - CEMAL AŞAN - MUHAMMED OSMAN DİNÇ - Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü" etkinlikleri kapsamında kurulan el işlemesi kıl çadırlar ilgi çekiyor.

Okçular Vakfı ve Malazgirt Kaymakamlığınca, Saftekin Mahallesi'ndeki 1071 Zafer Meydanı'nda düzenlenen kutlamalarda, dönemin kültürünü ve ruhunu vatandaşlara yansıtmak amacıyla el işlemesi 14 kıl (keçe) çadır hazırlandı.

Tamamen keçeden yapılan, çivi ve yeni teknolojik ürünler kullanılmadan hazırlanarak belirlenen alana yerleştirilen çadırlar, zafer kutlamalarının yapıldığı bölgede ayrı bir güzellik oluşturdu.

Tören alanına gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağırlanacağı kıl çadırda hatıra fotoğrafı çektiriyor.

- "Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız"

Pamir Kültür, Eğitim Dayanışma Derneği Şube Başkanı Kasımbeg Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadırları kurmak için büyük emek harcadıklarını söyledi.

Tören alanındaki çalışmalara 15 gün önceden başladıklarını anlatan Varol, "Küçük çadırları çevreye yaydık ve en büyük çadırımızı da merkeze kurduk. Bizim atalarımızın yaşadığı evler bu çadırlar işte. Burada en büyük çadırımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı ağırlayacağız." dedi.

Varol, en büyük çadırın yapımının 5-6 ay sürdüğünü ve 5 günde kurulumunun tamamlandığını kaydederek, amaçlarının gençlere Malazgirt Zaferi'nin duygusunu yaşatmak ve geçmişini tanıtmak olduğunu bildirdi.

"Çadırımız dünyadaki en büyük kıl çadır olarak kuruldu. Kırgızistan'da böyle bir çadır yapılmamıştı. İlk kez burada Cumhurbaşkanımızı ve konuklarını ağırlayacak." diyen Varol, çadırın büyük ve kullanışlı olduğunu belirtti.

Çadırın kışın sıcak, yazın da serin tutma özelliği bulunduğunu anımsatan Varol, "Çivi ve yeni teknolojik ürünler kullanılmadan yapıldı. Halısı, süsleri tamamen el emeği. Bu, keçe çadırı. Etkinlikten sonra toplayarak başka etkinliklerde kullanacağız. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Kültürümüzün ve geçmişimizin gençlerimize, insanlarımıza tanıtılması açısından bu etkinlikler çok önemli." ifadelerini kullandı.

- "İlk kez böyle büyük çadır gördük"

Ankara'dan gelerek kutlamaların organizasyonunda yer alan sosyal bilgiler öğretmeni Nazlı Alasun ise böyle bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Öğretmen olduğu için Malazgirt'i görmenin kendisi için ayrı bir değer oluşturduğunu kaydeden Alasun, "Daha önce böyle bir ortamda bulunmadım. Gördüklerimden çok etkilendim ve öğrencilerime de bunu yansıtacağım. Burada zaferin yaşandığı yerde bulunmak çok özel bizim için. Çadır çok büyük ve özenle yapılmış. Daha önce böylesini görmemiştim. Emeği geçenlerin eline sağlık." diye konuştu.

Ankara'dan kutlamalar için gelen üniversite öğrencisi Merve Şentürk ise bu kadar büyük bir çadırı ilk kez gördüğünü dile getirerek, "Gerçekten çok emek harcanarak yapılmış. Her şey el işlemesi. Serin ve içi gerçekten çok güzel dizayn edilmiş. Bugün burayı gördükten sonra 'keşke o zaman yaşamış olsaydım' dedim. Her şey düşünülerek yapılmış. Teknoloji sayesinde bunların fotoğrafını çekerek geçmişi geleceğe yansıtıyoruz ama geçmişte her şeyin daha güzel olduğunu görüyorum." ifadesini kullandı.