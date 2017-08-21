Malazgirt toprağı, Fatih'in kabrine bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Malazgirt, bir fetih ruhudur, sürecin başlangıcıdır." dedi.

Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Okçular Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği etkinlikte konuştu.

Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri olduğunu hatırlatan Bak, "Çanakkale ruhunu taşıyan yüz binlerce gencimizi Çanakkale'ye götürdük. Bizler belki bu fırsatı yakalayamadık ama şimdi gençlerimiz bu fırsatı yakaladılar. Yüz binlerce genç, bakanlığımız, belediyeler, sivil toplum kuruluşları tarafından Çanakkale'ye götürüldü. Oradaki ruhu yaşadılar. Ben inanıyorum ki bu süreçte Malazgirt'te başlayan bu hareket, heyecan ve Anadolu'nun fetih ruhunu gençlerimiz orada idrak ederek, Türklerin Anadolu'ya gelişiyle neler başardığını ve neler yaptığını ve cihan imparatorluğuna doğru yürüdüğünü idrak edecekler. Malazgirt, bir fetih ruhudur, sürecin başlangıcıdır." diye konuştu.

Bak, Anadolu'da neler yaşandığının gençlere anlatılması gerektiğine dikkati çekerek, Okçular Vakfı'nın bu amaçla bu yıl büyük çalışmalar yaptığını söyledi.

Bakanlık olarak gerekli destekleri verdiklerini dile getiren Bak, şunları kaydetti:

"Ben inanıyorum ki 26 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılmasıyla, orada yapılacak okçuluk ve etnospor etkinlikleriyle gençlerimizin orada sabahlamaları, manevi havayla beraber fetih ruhunu kazanmalarıyla geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyeceğimize inanıyorum. Bu bir süreç. Gençlerimizin ne kadar kutlu bir topluluktan geldiklerini anlamaları için önemli bir süreç. Tüm dünyaya şunu göstermeliyiz. Biz bin yıldır bu topraklardayız. Gidecek başka yerimiz yok. Şu anda bize yapılan içeriden ve dışarıdan gelen her türlü saldırıya karşı 'Bu topraklar bizim topraklarımız. Bu topraklarda şehit olacağız.' demeliyiz. İşte bu gençlere gelecekte de bu ruhu vermeliyiz."

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, bu yıl Malazgirt'te düzenlenecek etkinliklerle şehitlerinin ruhunu şad edeceklerini söyledi.

Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu etkinliklere katılacağını dile getirerek, "Gençlerimizi ve milletimizi de Alparslan'ın Malazgirt Ovası'na geldiği gibi gelmeleri hususunda davette bulundular. Dolayısıyla bu yıl anlamlı olacağına inandığımız Malazgirt Zaferi, tarihin dönüm noktalarından biridir. Şüphesiz Alparslan Anadolu'ya geldiğinde, barış, kardeşlik ve adalet için, Anadolu'da bu değerlerin tesisi için bir medeniyetin yükselişinin temellerini attılar." diye konuştu.

Sultan Alparslan'ın ve Fatih Sultan Mehmet'in ve fetihlerinin hatırlanmasının önemine işaret eden Yıldız, bundan sonra her yıl Malazgirt'te de kutlama ve anmaları gerçekleştireceklerini kaydetti.

Yıldız, Sultan Alparslan'ın ordusundaki ruhun, Çanakkale'de ve 15 Temmuz'da var olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"15 Temmuz, o püskürtme harekatında nasıl liderlik yapan bir Cumhurbaşkanımız varsa, Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te yiğitliği, duruşu ve cesaretiyle hatta tarihçilerin kaydettiği üzere atının kuyruğunu bağlamak üzere savaş meydanında zafere kadar geri dönmeyeceğini ifade eden kararlılığı ortaya koymuştur. Aynı kararlılık Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da 'Şu anda havalimanında halkımla buluşmaya gidiyorum.' demesiyle aynıdır. Demek ki 1071'de Anadolu'da mayalanan ruh 15 Temmuz'da gördüğümüz bu ruhtur."

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da Malazgirt ve 1071'in yeni Türkiye'nin kimliğinin oluşmasında önemli rol oynayacağını dile getirdi.

Erdoğan, 1071'i ve Malazgirt'i yeniden gündeme taşımak ve gençlere anlatmak istediklerini aktararak, "Malazgirt'i önemli bir hedef olarak belirlemek istiyoruz. Nasıl ki son 15 yılda Çanakkale milletimizin ortak kimliğinin parçası olarak yeniden gündemimizi belirler bir hale geldiyse Çanakkale etrafında bir şehitler günü idrak edilmeye başlandıysa, inşallah Malazgirt'i de Türklerin büyük bir ümmetin önemli bir unsuru haline gelişinin miladı olarak görüyoruz. Bizim milli kimliğimizin Çanakkale gibi önemli parçalarından bir tanesi olarak idrak edilmeye başlanacak. Okçular Vakfı olarak, bunun ön adımını atmaktan büyük onur duyuyoruz. İnşallah gençlerimiz, dünyada birçok çalkantının yaşandığı, birçok belirsizliğin hakim olduğu bu dönemde Türkiye'nin yine İslam ümmetinin en önemli aktörü olarak büyük işler yapacağı, zulümlere karşı duracağı ve adaleti temin etmek için çalışacağı bu 21. yüzyılda inşallah Malazgirt bizim için önemli bir referans noktası olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Son 15 yılda milletin liderinin arkasında olduğunu anımsatan Erdoğan, milletin şehitlerinin açtığı yolda büyük adımları atmaya namzet olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, Malazgirt, Çanakkale ve bütün zaferlerin hakkıyla idrak edildiğinde milletin çok büyük işler yapacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Bak, Erdoğan ve Yıldız, ok atışı yaptı. Daha sonra Bak ve beraberindekiler Fatih Sultan Mehmet'in kabrinde dua ederek, Malazgirt'ten getirilen toprağı serpti.

Etkinliğe Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı.