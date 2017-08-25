Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü etkinlikleri

MUŞ (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Okçular Vakfı Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki incelemelerinin ardından Malazgirt'e gelen Erdoğan, Saftekin Mahallesi'ndeki 1071 Zafer Meydanı'na kurulan kıl çadırları inceledi.

Tören alanında oluşturulan namazgahta cuma namazı kılan Erdoğan, daha sonra okçuluk yarışmalarını izleyerek Okçular Vakfı Başkanı Yıldız ile menzil atışı yaptı.

Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam ordularının haçlı orduları karşısındaki zaferinin 946. yıl dönümü kapsamında Malazgirt'e geldiklerini söyledi.

Okçular Vakfı olarak Başkan Haydar Ali Yıldız'ın öncülüğünde mayıs ayında Fetih Kupası'nın başlangıcı için Malazgirt'e geldiklerini anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Buranın ne kadar önemli olduğunu görerek 26 Ağustos'ta burada daha büyük bir etkinlik yapmaya karar verdik. Atlı okçuluk, yaya okçuluğu, menzil okçuluğu, geleneksel sporlar ve etkinlikler yapılıyor. Bölge halkının buraya ciddi ilgi gösterdiğini görüyorum. Yarın Cumhurbaşkanımız burada olacak. Yanı başımızda Malazgirt anıtı var. Sabah Ahlat'ı ziyaret ettik. Ahlat, 641 yılından beri İslam'ın ulaştığı beldelerimizden biri. Malazgirt Zaferi, Sultan Alparslan'ın zaferi, bizim Türk milletinin İslam'a bayraktarlık yapışının, İslam ümmetinin yeniden bir çatı altında toplanmaya başlamasının miladı. Bu anlamda bütün gençlerimizin, çocuklarımızın Çanakkale'yi bildiği gibi, Çanakkale'nin yanına Malazgirt'i, Ahlat'ı koyması, buraları tanıması, bilmesi lazım diye düşünüyorum."

Bugün ve yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devam edecek etkinliklerin yeniden tarihin önemli dönüm noktasına, coğrafyanın mukaddes beldesine yeniden ilgi çekeceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, özellikle iç turizm için buranın ne kadar önemli bir merkez olduğunu vatandaşların görmeye başlayacağını aktardı.

Erdoğan, etkinliklerin Malazgirt'e hayırlar getirmesini dileyerek, gençleri, çocukları, Malazgirt'e, Ahlat'a geleneksel sporlarla ve geleneksel kültürleriyle tanışmaya davet etti.

Yıldız ise vakıf olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Fetih Kupası'nı uluslararası hale getireceklerini, 2071 hedefine katkı sunmak istediklerini bildiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Okçular Vakfı olarak tarihi sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Liderimizin bize göstermiş olduğu 2071 hedeflerinde bu milletin gençliğinin bir bilinçle tarih şuuruyla milli hafızayla geleceğe daha güçlü yürüyeceğine inanıyoruz. Bu milletin çocukları Malazgirt'te, Çanakkale'de ve en son 15 Temmuz'da nasıl yiğitler olduklarını gösterdi. Sultan Alparslan nasıl atının kuyruğunu bağlayıp, düşmanın üzerine yürüme kararlılığı gösterdiyse aynı şekilde 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın 'Havaalanına halkımla buluşmaya gidiyorum.' demesi, aynı anlama geliyor. Kararlılıkla ileriye doğru."

Türk milleti için canları pahasına ellerinden geleni yapacaklarını, halkın en iyisini hak ettiğini aktaran Yıldız, Okçular Vakfı'nın hedefinin büyük ve güçlü Türkiye olduğunu vurguladı.