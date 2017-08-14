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Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü

- Türkiye Okçuluk Vakfı ve Malazgirt Kaymakamlığınca, "Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü" etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor - Kaymakam Kırlı: - "Sayın Cumhurbaşkanımız Malazgirt'i çok önemsiyor. Daha doğrusu Türkiye'nin bütün tarihi kentlerini çok önemsiyor. Cumhurbaşkanımız buraya geldiğinde halkımızın bu alanı tıklım tıklım doldurmasını bekliyoruz"

Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü

MUŞ (AA) - Türkiye Okçuluk Vakfı ve Malazgirt Kaymakamlığınca, "Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü" etkinlikleri kapsamında hazırlıklar devam ediyor.

İlçedeki anıt alanında ve çevresinde yapılan çalışmaları inceleyen Kaymakam Soner Kırlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 Ağustos'ta kutlanacak Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü etkinliklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiğini söyledi.

Programın düzenleneceği anıt alanı ve çevresindeki çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Kırlı, şöyle konuştu:

"Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü etkinlikleri için hazırlıklar yoğun şekilde devam ediyor. Bu programın odağında ve merkezinde okçuluk olacak. Hem atlı okçuluk hem de okçuluk turnuvaları yapılacak. Halkımız için okçuluk aktiviteleri yapacağız. Programımız 2 gün sürecek. 25-26 Ağustos tarihlerinde hem zaferimizi kutlayacağız hem de çocuklarımızı bu vesileyle okçulukla tanıştıracağız. Bu etkinliğimiz çok kapsamlı olacak."

Hem belediye hem de kaymakamlık olarak ilçenin fiziki değişikliğine ve güzelleşmesine önem verdiklerini bildiren Kırlı, ilçedeki park ve yolları yenilediklerini dile getirdi.

Kaymakam Kırlı, anıt alanına çıkan yolu büyük ölçüde genişleteceklerini ve yolda yoğun bir çalışma yürütüldüğünü kaydederek, şunları söyledi:

"Malazgirtimizi güzel tarihi bir kent yapmakta kararlıyız çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda talimatları var ve Malazgirt'in çevresinin Çanakkale gibi tarihi yer olmasını arzuluyor. Verdiği talimatlarla çalışmalar başlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Malazgirt'i çok önemsiyor. Daha doğrusu Türkiye'nin bütün tarihi kentlerini çok önemsiyor. Cumhurbaşkanımız buraya geldiğinde halkımızın bu alanı tıklım tıklım doldurmasını bekliyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da buraya müjdelerle gelecektir. Malazgirt'e bazı müjdeler verecektir. Halkımız da Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde karşılayacak. Bunun, ilçemiz için de çok iyi olacağına inanıyorum."

Malazgirt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nazım Yalçın ise ilçenin heyecanla Cumhurbaşkanı'nı beklediğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın buraya geleceğinden dolayı şu anda Malazgirt'te bir bayram havası var." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
HazırlıkMalazgirt Zaferi'nin 946. Yıl DönümüMuşTürkiye Okçuluk Vakfı
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