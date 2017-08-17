Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü hazırlıkları sürüyor

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde 25- 26 Ağustos'ta düzenlenecek, "Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü" etkinlikleri kapsamında hazırlıklar sürüyor.

Türkiye Okçuluk Vakfı ve Malazgirt Kaymakamlığınca, Saftekin Mahallesi'ndeki 1071 Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik için Kırgız çadırları kuruluyor ve okçuların ok atacağı alan oluşturuluyor.

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın diyarında, Malazgirt'in temsili anahtarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilecek.

Vali Aziz Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağını belirtti.

"Muş'un Malazgirt'in ve Türkiye'nin gündeminden terör çıkmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine yakışacak şekilde karşılayacaklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Etkinliklerimiz tabii ki 1071 tarihini esas alıyor. O günkü hayat tarzından esinlenerek, bugünkü imkanlarla yaşatmaya gayret edeceğiz. Etkinliklerimizde ata binme ve ok atma var. Han çadırlarımız olacak. Vatandaşımızın alışveriş yapacağı ve yemek yiyebileceği yerler olacak. Ayrıca mahalli ses sanatçılarının konserleri olacak. O günü güzel bir şekilde idrak etmeye çalışacağız. Sultan Alparslan'ın ruhunu en güzel şekilde şad etmeliyiz. Büyük bir katılım ve coşkuyla o gün alanlarda olacağız."

Yıldırım, bölgedeki terör olaylarına da değinerek, "Terörü gündemimizden çıkarmamız lazım. Muş'un Malazgirt'in ve Türkiye'nin gündeminden terör çıkmalı ki daha güzel günlere hep birlikte koşmalıyız teröre inat. Artık terörün burada yerleşemeyeceği, terörün buradan söküp atıldığını göstermek bakımından önemli bir hadise olacaktır. İnşallah hep birlikte bunu da göreceğiz." dedi.

"Malazgirt'te 'bayram havası' yaşanıyor"

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Taksin Kılıç da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeye gelecek olması nedeniyle "bayram havası" yaşandığını belirtti.

"Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Malazgirt'te yapacağı yatırımlardan elbette birileri rahatsız olacaktır." diyen Kılıç, şunları söyledi:

"Terör örgütü Malazgirt'e yatırım yapılmasını istemiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 26 Ağustos'ta ilçemize gelmesi bazılarını elbette rahatsız edecektir. Ama inadına Malazgirt halkı 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı'nın yanında olacaktır ve bağrına basacaktır. Dört gözle bekliyoruz. Malazgirt il merkezine 140 kilometre uzaklıkta. Malazgirt ilçesinin il olmasını yürekten istiyoruz. Cumhurbaşkanımız inşallah talebimizi bize müjde olarak verecektir. Buna yürekten inanıyoruz."

Muhabir: İbrahim Yaldız, Yahya Sezgin