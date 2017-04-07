Malazgirt'in Hancağız köyünde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Hancağız köyünde sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, kamu huzurunun sağlanması, huzur ve güvenliğin tesis edilmesi, vatandaşların olası can ve mal kayıplarının önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince Malazgirt'in Hancağız köyünde 7 Nisan saat 05.00 itibarıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı, yapılan operasyon sonrasında asayiş ve güven ortamının tekrar tesis edilmesi nedeniyle 7 Nisan saat 11.30 itibarıyla kaldırılmıştır." ifadesine yer verildi.