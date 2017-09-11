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Maldivler'de 56 avukat açığa alındı

- Ülkedeki mahkemeleri, hukuka uygun hareket etmedikleri gerekçesiyle savcılığa şikayet eden 56 avukatın süresiz açığa alındığı belirtildi

Maldivler'de 56 avukat açığa alındı

COLOMBO (AA) - Maldivler'de 56 avukat açığa alındı.

Özel Hukukçular Derneği Başkanı Husnu Suood, Yargı Yönetimi Dairesi'nin, ülkedeki mahkeme ve diğer kurumlar hakkında şikayette bulunan 56 avukatı açığa aldığını duyurdu.

Suood, avukatların, başsavcılığa, özellikle muhalefetteki siyasetçilere yönelik davalarda hukuk ihlali yapıldığına ilişkin verdikleri şikayet dilekçesinin ardından süresiz görevden uzaklaştırıldığını aktardı.

Dilekçede, duruşmaların çoğunlukla kapalı kapılar ardında ve alelacele yapıldığı ileri sürüldü.

Suood, söz konusu avukatların, bu meseleleri daha önce de Yüksek Mahkeme'ye taşımak istediğini ancak belgelerinin reddedildiğini ifade etti.

Avukatların, Yüksek Mahkeme'nin idari bir kolu tarafından verilen karara, yalnızca Yüksek Mahkeme'nin kendilerini açığa alabileceğini savunarak karşı çıkmaya hazırlandığı kaydedildi.

Yargı Yönetimi Dairesi ise avukatların dilekçe vererek mahkemeye saygısızlık ettiğini ve bunun yasa dışı olduğunu belirtti.





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AvukatMaldivler
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