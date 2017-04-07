Maldivler'de muhalefet lideri tutuklandı

COLOMBO (AA) - Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Maldivler'de muhalefet lideri Kasım İbrahim, hükümeti devirme planı yapmak suçlamasıyla tutuklandı.

Ülkedeki muhalif partilerden yapılan ortak açıklamada, Jumhooree Partisinin lideri ve milletvekili İbrahim'in, "hükümeti devirme planı yapmak ve Parlamento Başkanına karşı güvensizlik oylamasını etkilemeye çalışmak" suçlamalarıyla dün akşam tutuklandığı belirtildi.

İbrahim hakkındaki suçlamaların "uydurma" olduğu savunulan açıklamada, kararın, Devlet Başkanı Yameen Abdül Gayyum hükümetinin, "hesap vermeye zorlama girişiminde bulunacak herhangi birine zulmetmek ve bu kişinin peşine düşmek için devlet kurumlarını çökertme" arzusunun göstergesi olarak nitelendirildi.

Maldivler'de hükümet, Parlamento Başkanına karşı güvensizlik oylamasında muhalefeti yenilgiye uğratmış, muhalefetin parlamentonun kontrolünü ele geçirme girişimini engellemişti.

Polis, İbrahim'in tutuklanması konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.